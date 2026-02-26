Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyi Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Xarici siyasət
    • 26 fevral, 2026
    • 14:49
    Avropa İttifaqının (Aİ) Azərbaycandakı Nümayəndəliyi Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nin Azərbaycandakı səfiri Mariyana Kuyundziçin "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.

    "Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyi Xocalı faciəsi zamanı həlak olmuş günahsız qurbanların - qadınların, kişilərin, uşaqların və yaşlıların xatirəsini yad edir. Nümayəndəlik qəlbdən başsağlığı verir, barışığın və dayanıqlı sülhün bərqərar olunmasının vacibliyini vurğulayır", - o yazıb.

    Avropa İttifaqı Xocalı soyqırımı Mariyana Kuyundziç
    Представительство ЕС в Азербайджане почтило память жертв Ходжалинской трагедии
    EU Delegation to Azerbaijan honors memory of Khojaly tragedy victims

