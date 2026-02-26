Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyi Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edib
- 26 fevral, 2026
- 14:49
Avropa İttifaqının (Aİ) Azərbaycandakı Nümayəndəliyi Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nin Azərbaycandakı səfiri Mariyana Kuyundziçin "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.
"Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyi Xocalı faciəsi zamanı həlak olmuş günahsız qurbanların - qadınların, kişilərin, uşaqların və yaşlıların xatirəsini yad edir. Nümayəndəlik qəlbdən başsağlığı verir, barışığın və dayanıqlı sülhün bərqərar olunmasının vacibliyini vurğulayır", - o yazıb.
The European Union Delegation to Azerbaijan honours the memory of the innocent victims women, men, children, and the elderly, who lost their lives during the Khojaly tragedy. It extends its sincere condolences and underlines the importance of reconciliation and lasting peace. pic.twitter.com/E2cnzJaPD5— Marijana Kujundzic (@MarijanaKujund3) February 26, 2026