Представительство ЕС: Продолжим совместно строить мосты сотрудничества с Азербайджаном

Представительство Европейского союза в Азербайджане радо продолжать совместно строить мосты сотрудничества, дружбы и взаимопонимания между Брюсселем и официальным Баку.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации в связи с вручением 16 октября новоназначенным руководителем представительства Европейского союза в Азербайджане Марияной Куюнджич своих верительных грамот президенту Ильхаму Алиеву.

В публикации отмечено, что представительство находится в начале нового этапа.

"Сердечно поздравляем уважаемого посла Марияну Куюнджич с вручением верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Куюнджич приступает к своей деятельности в качестве посла Европейского союза в Азербайджане. Мы очень рады, что продолжим совместно строить мосты сотрудничества, дружбы и взаимопонимания между Европейским союзом и Азербайджаном", - говорится в сообщении.