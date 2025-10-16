Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Внешняя политика
    • 16 октября, 2025
    • 17:35
    Представительство ЕС: Продолжим совместно строить мосты сотрудничества с Азербайджаном

    Представительство Европейского союза в Азербайджане радо продолжать совместно строить мосты сотрудничества, дружбы и взаимопонимания между Брюсселем и официальным Баку.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации в связи с вручением 16 октября новоназначенным руководителем представительства Европейского союза в Азербайджане Марияной Куюнджич своих верительных грамот президенту Ильхаму Алиеву.

    В публикации отмечено, что представительство находится в начале нового этапа.

    "Сердечно поздравляем уважаемого посла Марияну Куюнджич с вручением верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Куюнджич приступает к своей деятельности в качестве посла Европейского союза в Азербайджане. Мы очень рады, что продолжим совместно строить мосты сотрудничества, дружбы и взаимопонимания между Европейским союзом и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

    Aİ nümayəndəliyi: Azərbaycanla əməkdaşlıq körpülərini birgə qurmağa davam etməkdən məmnunuq
    EU Delegation: 'We are excited to continue building bridges of cooperation' with Azerbaijan

