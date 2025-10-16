İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Aİ nümayəndəliyi: Azərbaycanla əməkdaşlıq körpülərini birgə qurmağa davam etməkdən məmnunuq

    Xarici siyasət
    • 16 oktyabr, 2025
    • 16:52
    Aİ nümayəndəliyi: Azərbaycanla əməkdaşlıq körpülərini birgə qurmağa davam etməkdən məmnunuq

    Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyi Aİ və rəsmi Bakı arasında əməkdaşlıq, dostluq və qarşılıqlı anlayış körpülərini birgə qurmağa davam etməkdən məmnundur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin yeni təyin olunmuş rəhbəri Mariyana Kuyundziçin etimadnaməsini oktyabrın 16-da Prezident İlham Əliyevə təqdim etməsi ilə əlaqədar paylaşımında bildirilib.

    Nümayəndəlik yeni bir mərhələnin başlanğıcında olduqları bildirib.

    "Hörmətli səfir Marijana Kuyundjiçi etimadnaməsini Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təqdim etməsi münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirik. Bu rəsmi addımla səfir Kuyundjiç Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri kimi fəaliyyətinə başlayır. Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında əməkdaşlıq, dostluq və qarşılıqlı anlayış körpülərini birgə qurmağa davam edəcəyimiz üçün çox məmnunuq",-deyə əlavə olunub.

    Представительство ЕС: Продолжим совместно строить мосты сотрудничества с Азербайджаном

    Son xəbərlər

    17:34

    "Arsenal"ın futbolçusu məşqlərə başlayıb

    Futbol
    17:27

    ATƏT Nazirlər Şurasının 32-ci iclası Vyanada keçiriləcək

    Digər ölkələr
    17:26

    Aİ-nin 2030-cu ilə qədər müdafiə imkanlarının sürətli artımını nəzərdə tutan yol xəritəsi təsdiqlənib

    Digər ölkələr
    17:22

    Gürcüstan parlamenti konstitusiyanı pozan partiya üzvlərinə siyasi fəaliyyət qadağası qoyub

    Region
    17:15
    Foto

    AFFA-da lisenziyalaşdırma mövsümünün açılış iclası keçirilib

    Futbol
    17:12

    İtaliya Kubokunun qalibi qapıçısı ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    16:57
    Foto

    Naxçıvanda 19 min hektardan artıq sahədə taxıl əkilməsi planlaşdırılır

    ASK
    16:52

    Aİ nümayəndəliyi: Azərbaycanla əməkdaşlıq körpülərini birgə qurmağa davam etməkdən məmnunuq

    Xarici siyasət
    16:51

    Azərbaycan Dünya Bankı Xəzinədarlığı ilə əməkdaşlığı dərinləşdirməyi müzakirə edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti