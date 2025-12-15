Ermənistan Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycanla sərhəddə vəziyyət sakitdir
Region
- 15 dekabr, 2025
- 12:17
Ermənistan-Azərbaycan sərhədində vəziyyət sakit olaraq qalır.
"Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin müdafiə naziri Suren Papikyan bildirib.
"Ermənistan-Azərbaycan sərhədində vəziyyət hazırda sakitdir. Narahatlığa səbəb yoxdur", - deyə o qeyd edib.
Erməni nazir həmçinin qeyd edib ki, əsas problemi hava şəraiti yaradır, buna görə də hərbçilərimiz fasiləsiz rabitənin təmin edilməsi üçün gücləndirilmiş növbətçilik rejiminə keçəcək.
Son xəbərlər
13:10
Ermənistana yaxın zamanda Azərbaycan vasitəsilə yeni taxıl partiyasının tranziti gözlənilirRegion
13:09
Deputat: Bayram və ümumxalq hüzn günlərində əməkhaqqı ödənişində saatlıq tarif maaşı nəzərə alınacaqSosial müdafiə
13:07
Azərbaycan klubu ölkə çempionatının oyununa çıxmaqdan imtina edibFutbol
13:05
Foto
Azərbaycan nümayəndələri Bəhreyndə keçirilən festivalda Qarabağ atları ilə çıxış ediblərDaxili siyasət
13:01
Foto
"Multikulturalizmə giriş" fənnini tədris edən müəllimlər üçün treninq təşkil olunubElm və təhsil
12:55
Bakıda Yeni il şənliklərinə hazırlıqla bağlı işlər yekunlaşmaq üzrədirDaxili siyasət
12:53
Azərbaycan 9 ayda xalis maliyyə öhdəliklərini 0,4 milyard dollar artırıbMaliyyə
12:53
İranın XİN rəhbəri Moskvaya səfər edəcəkDigər ölkələr
12:51
Foto