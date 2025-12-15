WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Region
    • 15 dekabr, 2025
    • 12:17
    Ermənistan Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycanla sərhəddə vəziyyət sakitdir

    Ermənistan-Azərbaycan sərhədində vəziyyət sakit olaraq qalır.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin müdafiə naziri Suren Papikyan bildirib.

    "Ermənistan-Azərbaycan sərhədində vəziyyət hazırda sakitdir. Narahatlığa səbəb yoxdur", - deyə o qeyd edib.

    Erməni nazir həmçinin qeyd edib ki, əsas problemi hava şəraiti yaradır, buna görə də hərbçilərimiz fasiləsiz rabitənin təmin edilməsi üçün gücləndirilmiş növbətçilik rejiminə keçəcək.

    Ermənistan Ermənistan-Azərbaycan sərhədi
    Минобороны Армении: Обстановка на границе с Азербайджаном спокойная
    Armenian Defense Ministry: Situation on border with Azerbaijan is calm

