    Минобороны Армении: Обстановка на границе с Азербайджаном спокойная

    В регионе
    • 15 декабря, 2025
    • 12:12
    Минобороны Армении: Обстановка на границе с Азербайджаном спокойная

    Обстановка на армяно-азербайджанской границе остается спокойной.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр обороны страны Сурен Папикян.

    "Обстановка на армяно-азербайджанской границе сейчас спокойная <...> Повода для беспокойства нет", - отметил он.

    Армянский министр также отметил, что основную проблему создают погодные условия, поэтому ВС перейдут на усиленное дежурство для обеспечения бесперебойной связи.

    Ermənistan Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycanla sərhəddə vəziyyət sakitdir
    Armenian Defense Ministry: Situation on border with Azerbaijan is calm

    Лента новостей