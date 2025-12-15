Минобороны Армении: Обстановка на границе с Азербайджаном спокойная
В регионе
- 15 декабря, 2025
- 12:12
Обстановка на армяно-азербайджанской границе остается спокойной.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр обороны страны Сурен Папикян.
"Обстановка на армяно-азербайджанской границе сейчас спокойная <...> Повода для беспокойства нет", - отметил он.
Армянский министр также отметил, что основную проблему создают погодные условия, поэтому ВС перейдут на усиленное дежурство для обеспечения бесперебойной связи.
Последние новости
12:47
ЕК ведет техническую работу по будущему присоединению Украины к ЕСДругие страны
12:45
Завтра в Баку и на Абшероне будет дождливоЭкология
12:41
Профицит баланса туристических услуг Азербайджана за 9 месяцев составил $320 млнФинансы
12:41
Глава МИД Ирана посетит Москву 17 декабряДругие страны
12:41
Фото
В Баку подвели итоги проекта "Национальная пресса 150 — молодежь и медиаграмотность"Медиа
12:31
Посольство Израиля в Баку опубликовало поздравление по случаю ХанукиВнешняя политика
12:28
Доходы Азербайджана от ценных бумаг превысили $750 млнФинансы
12:22
ЦБА: Средняя цена экспорта нефти Азербайджана снизилась до $70Финансы
12:21