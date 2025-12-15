Минобороны Армении: Обстановка на границе с Азербайджаном спокойная

Обстановка на армяно-азербайджанской границе остается спокойной.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр обороны страны Сурен Папикян.

"Обстановка на армяно-азербайджанской границе сейчас спокойная <...> Повода для беспокойства нет", - отметил он.

Армянский министр также отметил, что основную проблему создают погодные условия, поэтому ВС перейдут на усиленное дежурство для обеспечения бесперебойной связи.