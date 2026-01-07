Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    На юго-востоке Англии школьный автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

    Другие страны
    • 07 января, 2026
    • 16:30
    В графстве Кент на юго-востоке Англии двухэтажный автобус с школьниками съехал в кювет.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Sky news, в результате ДТП пострадали девять детей.

    Автобус съехал с дороги в районе Чилмингтон-Грин, Эшфорд. Сотрудники полиции и парамедики оперативно прибыли на место аварии, чтобы оказать помощь пассажирам.

    По данным пожарно-спасательной службы графства Кент, автобус, предположительно, съехал с дороги из-за гололеда.

    Отметим, что на большей части территории Великобритании объявлено предупреждение о гололеде.

    Метеорологическая служба страны выпустила новое предупреждение - "оранжевый уровень" - из-за снегопада в некоторых районах Уэльса и центральной части Англии. Кроме того, ожидается шторм "Горетти".

    School bus crashes in ditch 'after black ice skid' in UK

