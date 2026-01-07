На юго-востоке Англии школьный автобус съехал в кювет, есть пострадавшие
Другие страны
- 07 января, 2026
- 16:30
В графстве Кент на юго-востоке Англии двухэтажный автобус с школьниками съехал в кювет.
Как передает Report со ссылкой на телеканал Sky news, в результате ДТП пострадали девять детей.
Автобус съехал с дороги в районе Чилмингтон-Грин, Эшфорд. Сотрудники полиции и парамедики оперативно прибыли на место аварии, чтобы оказать помощь пассажирам.
По данным пожарно-спасательной службы графства Кент, автобус, предположительно, съехал с дороги из-за гололеда.
Отметим, что на большей части территории Великобритании объявлено предупреждение о гололеде.
Метеорологическая служба страны выпустила новое предупреждение - "оранжевый уровень" - из-за снегопада в некоторых районах Уэльса и центральной части Англии. Кроме того, ожидается шторм "Горетти".
Последние новости
16:58
Сибига обсудил с кипрским коллегой приоритеты председательства Кипра в Совете ЕСДругие страны
16:53
Эрдоган опроверг сообщения о предложении Мадуро переехать в ТурциюВ регионе
16:48
Фото
Азербайджан и Корея обсудили сотрудничество в области спортаИндивидуальные
16:41
ВБ: COP29 в Баку прояснила правила трансграничной торговли углеродными кредитамиЭнергетика
16:41
В Анкаре на стоянке горят шесть фур с алкоголемВ регионе
16:35
Контрабанда на 410 тыс. манатов: дело таможенников передано в суд по тяжким преступлениямПроисшествия
16:30
На юго-востоке Англии школьный автобус съехал в кювет, есть пострадавшиеДругие страны
16:18
В Азербайджане выросли сборы по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМСФинансы
16:16
Фото
Видео