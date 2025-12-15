WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Hesablama Palatası Dövlət Neft Fondunun 2026-cı il büdcəsi üzrə rəyi təsdiqləyib

    Maliyyə
    • 15 dekabr, 2025
    • 12:23
    Hesablama Palatası Dövlət Neft Fondunun 2026-cı il büdcəsi üzrə rəyi təsdiqləyib

    Hesablama Palatası Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) 2026-cı il büdcəsi üzrə rəyi təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu rəy Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədovun rəhbərliyi ilə keçirilən növbəti Kollegiya iclasında təsdiqlənib.

    Bildirilib ki, rəydə gəlir və xərc istiqamətləri üzrə proqnozlaşdırılmış məbləğlərin əsaslılığı, büdcə layihəsinin, o cümlədən növbəti ildə Fond tərəfindən həyata keçiriləcək investisiya siyasətinin hüquqi aktlara uyğunluğu araşdırılıb. Rəyin sonunda aparılmış təhlillər əsasında tövsiyələr verilib.

    Müzakirələrin nəticəsində rəyin təsdiq edilməsi və aidiyyəti üzrə göndərilməsi barədə qərar qəbul edilib.

    Kollegiya iclasında, həmçinin "Hesablama Palatasının 2026-cı il üçün İş planının layihəsi" müzakirə edilib. İş Planında kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirləri və digər fəaliyyətlər əks olunub. Müzakirələrin nəticəsində İş Planının təsdiq edilməsi barədə qərar qəbul olunub.

    Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı proqnozlara əsasən, 2026-cı ildə ARDNF-nin büdcə gəlirlərinin 13 milyard 32,3 milyon manat (2025-ci illə müqayisədə 9,8 % az), büdcə xərclərinin isə 12 milyard 974,1 milyon manat (-11,1 %) olması proqnozlaşdırılır.

    2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsinə əsasən, gələn il Fondun xərclərinin 12 milyard 835 milyon manatını dövlət büdcəsinə transfert, 7,1 milyon manatını "2019-2023-cü illər üçün ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı"nın, 99,2 milyon manatını "Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil almalarına dair 2022-2028-ci illər üçün Dövlət Proqramı"nın və 32,8 milyon manatını "Ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında" ölkə Prezidentinin 22 iyul 2025-ci il tarixli sərəncamına əsasən beynəlxalq ikili diplom proqramlarının maliyyələşdirilməsinin maliyyə təminatı ilə bağlı xərclər təşkil edəcək.

    Hesablama Palatası sənəd Dövlət Neft Fondu
    Счетная палата утвердила заключение по бюджету ГНФАР на 2026 год

    Son xəbərlər

    13:10

    Ermənistana yaxın zamanda Azərbaycan vasitəsilə yeni taxıl partiyası gözlənilir

    Region
    13:09

    Deputat: Bayram və ümumxalq hüzn günlərində əməkhaqqı ödənişində saatlıq tarif maaşı nəzərə alınacaq

    Sosial müdafiə
    13:07

    Azərbaycan klubu ölkə çempionatının oyununa çıxmaqdan imtina edib

    Futbol
    13:05
    Foto

    Azərbaycan nümayəndələri Bəhreyndə keçirilən festivalda Qarabağ atları ilə çıxış ediblər

    Daxili siyasət
    13:01
    Foto

    "Multikulturalizmə giriş" fənnini tədris edən müəllimlər üçün treninq təşkil olunub

    Elm və təhsil
    12:55

    Bakıda Yeni il şənliklərinə hazırlıqla bağlı işlər yekunlaşmaq üzrədir

    Daxili siyasət
    12:53

    Azərbaycan 9 ayda xalis maliyyə öhdəliklərini 0,4 milyard dollar artırıb

    Maliyyə
    12:53

    İranın XİN rəhbəri Moskvaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    12:51
    Foto

    Azərbaycanda daha 18 KOB subyekti "Startap" şəhadətnaməsi alıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti