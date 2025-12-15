Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Счетная палата утвердила заключение по бюджету ГНФАР на 2026 год

    Финансы
    • 15 декабря, 2025
    • 12:59
    Счетная палата Азербайджана утвердила заключение по проекту бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2026 год.

    Как сообщает Report, заключение утвердили на очередном заседании Коллегии счетной палаты под председательством Вугара Гульмаммедова.

    В документе проведена проверка обоснованности прогнозируемых сумм по направлениям доходов и расходов, соответствия проекта бюджета действующим правовым нормам, включая инвестиционную политику, которую Фонд планирует реализовать в предстоящем году. По результатам проведенного анализа в заключении представлены конкретные рекомендации.

    По итогам обсуждений Коллегия приняла решение утвердить заключение и направить его в соответствующие инстанции.

    На заседании также был утвержден "Проект плана работы Счетной палаты на 2026 год". План включает мероприятия внешнего государственного финансового контроля и другие направления деятельности.

    Согласно прогнозам Минфина, в 2026 году доходы бюджета ГНФАР ожидаются на уровне 13 млрд 32,3 млн манатов (на 9,8% меньше по сравнению с 2025 годом), а расходы прогнозируются в размере 12 млрд 974,1 млн манатов (снижение на 11,1%).

