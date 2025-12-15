Aİ Ukraynaya real hərbi zəmanətlər verilməsini tələb edib
- 15 dekabr, 2025
- 12:12
Ukrayna NATO-ya üzv ola bilməyəcəyi təqdirdə ona real təhlükəsizlik zəmanətləri verilməlidir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
"Əgər biz Ukraynanın NATO-ya üzvlüyündən danışa bilmiriksə, o zaman təhlükəsizlik zəmanətlərini müəyyən etmək lazımdır. Bunlar sənədlər və ya vədlər ola bilməz. Söhbət Ukraynanın özünü müdafiə etmək qabiliyyətini təmin edən real qoşunlardan və real mexanizmlərdən getməlidir", - K.Kallas deyib.
O, həmçinin qeyd edib ki, Rusiyanın Ukraynaya qarşı başlatdığı müharibə yalnız Donbasla məhdudlaşmaya bilər, bu isə bütün Avropanın təhlükəsizliyinə təhdiddir.
