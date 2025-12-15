ЕС призвал обеспечить Украине военные гарантии в случае невозможности членства в НАТО
Другие страны
- 15 декабря, 2025
- 12:00
В случае невозможности вступления Украины в НАТО ей должны быть предоставлены реальные гарантии безопасности.
Как сообщает Report, об этом заявила журналистам глава европейской дипломатии Кая Каллас.
"Если мы не можем говорить о членстве Украины в НАТО, тогда необходимо определить, какими будут гарантии безопасности. Это не могут быть документы или обещания. Речь должна идти о реальных войсках и реальных механизмах, обеспечивающих способность Украины защищать себя", - сказала Каллас.
Она также отметила, что война, начатая Россией против Украины, может не ограничиться лишь Донбассом, что ставит под угрозу безопасность всей Европы.
Последние новости
12:45
Завтра в Баку и на Абшероне будет дождливоЭкология
12:41
Профицит баланса туристических услуг Азербайджана за 9 месяцев составил $320 млнФинансы
12:41
Глава МИД Ирана посетит Москву 17 декабряДругие страны
12:41
Фото
В Баку подвели итоги проекта "Национальная пресса 150 — молодежь и медиаграмотность"Медиа
12:31
Посольство Израиля в Баку опубликовало поздравление по случаю ХанукиВнешняя политика
12:28
Доходы Азербайджана от ценных бумаг превысили $750 млнФинансы
12:22
ЦБА: Средняя цена экспорта нефти Азербайджана снизилась до $70Финансы
12:21
Доходы от услуг мобильной связи в Азербайджане выросли почти на 4%ИКТ
12:12