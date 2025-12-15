Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    ЕС призвал обеспечить Украине военные гарантии в случае невозможности членства в НАТО

    • 15 декабря, 2025
    • 12:00
    ЕС призвал обеспечить Украине военные гарантии в случае невозможности членства в НАТО

    В случае невозможности вступления Украины в НАТО ей должны быть предоставлены реальные гарантии безопасности.

    Как сообщает Report, об этом заявила журналистам глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    "Если мы не можем говорить о членстве Украины в НАТО, тогда необходимо определить, какими будут гарантии безопасности. Это не могут быть документы или обещания. Речь должна идти о реальных войсках и реальных механизмах, обеспечивающих способность Украины защищать себя", - сказала Каллас.

    Она также отметила, что война, начатая Россией против Украины, может не ограничиться лишь Донбассом, что ставит под угрозу безопасность всей Европы.

