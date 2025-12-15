Vəfa Yaqublu: Məktəblərdə dinin tədrisi dövlət təhsil standartları çərçivəsində gündəmə gətirilə bilər
- 15 dekabr, 2025
- 12:18
Məktəblərdə din və mənəviyyatla bağlı ayrıca fənn yaradılması dövlət təhsil standartları çərçivəsində gündəmə gətirilə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bunu Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktor müavini Vəfa Yaqublu "Dini düşüncə mədəniyyəti: pedaqoji perspektivlər" mövzusunda keçirilən konfransda çıxışında deyib.
Onun sözlərinə görə, dövlət standartları adlı sənəddə açıq şəkildə şagirdlərin orta təhsil müddətində hansı bilik, bacarıq və dəyərləri hansı səviyyədə mənimsəmələri göstərilir:
"Belə bir dəyişiklik və ya əlavənin edilməsi üçün ümummilli səviyyədə qəbul olunmuş qərar olmalı, bu qərar müvafiq qaydada müzakirə edilərək normativ sənəd kimi təsdiqlənməlidir. Əgər bu sahəyə ciddi ictimai maraq mövcuddursa, məsələ əsaslandırılmış və elmi yanaşma ilə gündəmə gətirilə bilər".
V.Yaqublu həmçinin bildirib ki, hazırda dövlət təhsil standartları yenilənmə mərhələsindədir:
"Bu kontekstdə mövcud təklifləri rəsmi şəkildə təqdim etmək mümkündür. Bu təkliflər cəmiyyətin ayrı-ayrı təbəqələri, vətəndaş təşəbbüsləri və ya müvafiq qurumlar tərəfindən irəli sürülə bilər".