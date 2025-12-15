Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Госагентстве допустили обсуждение отдельного предмета о религии в школах

    Наука и образование
    • 15 декабря, 2025
    • 12:57
    В Госагентстве допустили обсуждение отдельного предмета о религии в школах

    В Азербайджане возможность введения в школах отдельного предмета о религии и духовных ценностях может быть рассмотрена в рамках государственных образовательных стандартов.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Вафа Ягублу на конференции "Культура религиозного мышления: педагогические перспективы".

    По ее словам, в документе "Государственные образовательные стандарты" четко определено, какие знания, навыки и ценности учащиеся должны освоить в период среднего образования.

    "Для внесения таких изменений или дополнений необходимо общенациональное решение, которое должно быть обсуждено и утверждено в установленном порядке в качестве нормативного документа. Если по этому вопросу существует серьезный общественный интерес, он может быть вынесен на повестку дня при наличии обоснованного и научного подхода", - подчеркнула Ягублу.

    Она также отметила, что в настоящее время государственные образовательные стандарты находятся на стадии обновления. "В этом контексте существует возможность официально представить соответствующие предложения. Они могут исходить от различных слоев общества, гражданских инициатив или профильных структур", - добавила заместитель директора агентства.

