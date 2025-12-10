Представители МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга совершили визит в Азербайджан

Политические директора МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга прибыли с визитом в Азербайджан, в рамках которого провели встречу с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

Как передает Report, об этом сообщило МИД Люксембурга.

Согласно информации, в ходе переговоров, организованных в рамках визита, особо внимание было уделено возможному участию стран Бенилюкса в региональной повестке мира и связанности.

"Спасибо за плодотворные контакты Хикмету Гаджиеву, МИД Азербайджана, Милли Меджлису, ЦАМО и пр.", - говорится в сообщении ведомства.