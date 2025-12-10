Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Представители МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга совершили визит в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 10 декабря, 2025
    • 13:04
    Представители МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга совершили визит в Азербайджан

    Политические директора МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга прибыли с визитом в Азербайджан, в рамках которого провели встречу с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

    Как передает Report, об этом сообщило МИД Люксембурга.

    Согласно информации, в ходе переговоров, организованных в рамках визита, особо внимание было уделено возможному участию стран Бенилюкса в региональной повестке мира и связанности.

    "Спасибо за плодотворные контакты Хикмету Гаджиеву, МИД Азербайджана, Милли Меджлису, ЦАМО и пр.", - говорится в сообщении ведомства.

    Хикмет Гаджиев МИД Бельгия Нидерланды Люксембург визит Бенилюкс
    Belçika, Niderland və Lüksemburqun XİN nümayəndələri Azərbaycana səfər ediblər
    Elvis

    Последние новости

    13:13

    TÜİB: Трудности с тарифами в логистике устраняются

    Инфраструктура
    13:12
    Фото

    Азербайджан экспортировал в Турцию 594 млн кВт•ч электроэнергии за 10 месяцев

    Энергетика
    13:11

    Кыргызстан и Азербайджан обсудили перспективы кооперации в судостроении

    Инфраструктура
    13:09

    Послы ЕС согласовали санкции против 40 танкеров, перевозящих российскую нефть

    Другие страны
    13:08

    Гендиректор IATA: Азербайджан выиграет от перераспределения грузов из Азии в Европу - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    13:04
    Фото

    Кыргызстан рассматривает возможность адаптации азербайджанской модели агрострахования

    АПК
    13:04

    Представители МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга совершили визит в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:57

    SOCAR: Полностью доверять искусственному интеллекту опасно

    ИКТ
    12:55

    В парламенте обсудили необходимость принятия нового закона о работодателях

    Милли Меджлис
    Лента новостей