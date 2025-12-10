Представители МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга совершили визит в Азербайджан
Внешняя политика
- 10 декабря, 2025
- 13:04
Политические директора МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга прибыли с визитом в Азербайджан, в рамках которого провели встречу с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.
Как передает Report, об этом сообщило МИД Люксембурга.
Согласно информации, в ходе переговоров, организованных в рамках визита, особо внимание было уделено возможному участию стран Бенилюкса в региональной повестке мира и связанности.
"Спасибо за плодотворные контакты Хикмету Гаджиеву, МИД Азербайджана, Милли Меджлису, ЦАМО и пр.", - говорится в сообщении ведомства.
