İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Belçika, Niderland və Lüksemburqun XİN nümayəndələri Azərbaycana səfər ediblər

    Xarici siyasət
    • 10 dekabr, 2025
    • 13:11
    Belçika, Niderland və Lüksemburqun XİN nümayəndələri Azərbaycana səfər ediblər

    Belçika, Niderland və Lüksemburq Xarici İşlər nazirliklərinin siyasi direktorları Azərbaycana səfər edib və səfər çərçivəsində Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevlə görüşüblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Lüksemburq Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.

    Məlumata görə, səfər çərçivəsində təşkil olunan danışıqlarda Benilüks ölkələrinin regional sülh və əlaqəlilik gündəliyində mümkün iştirakına xüsusi diqqət yetirilib.

    "Hikmət Hacıyevə, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə, Milli Məclisə, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinə və digərlərinə səmərəli əlaqələr üçün təşəkkür edirik", - nazirliyin məlumatında deyilir.

    Belçika Niderland Lüksemburq Azərbaycan
    Представители МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга совершили визит в Азербайджан
    Benelux officials visit Azerbaijan

    Son xəbərlər

    13:43

    Aİ Rusiya neftini daşıyan 40 tankerə qarşı sanksiyaları razılaşdırıb

    Digər ölkələr
    13:43

    IATA-nın baş direktoru: "Azərbaycan Asiyadan Avropaya yükdaşıma marşrutlarının dəyişməsindən faydalanacaq" - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    13:40

    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 9 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    13:36
    Foto

    Astanada Türk Ədliyyə Təlim Şəbəkəsinin forumu keçirilib

    Xarici siyasət
    13:34

    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 3 % artıb

    Maliyyə
    13:31

    Azərbaycanda 11 ayda ümumi dəyəri 116 milyard manatdan çox ÜDM istehsal olunub

    Maliyyə
    13:31

    Slovakiya ilə əməkdaşlığın dərinləşməsi Azərbaycana dividentlər qazandırır - RƏY

    Xarici siyasət
    13:29

    Simonyan: Azərbaycanın mallarının Naxçıvana və Türkiyəyə Ermənistan üzərindən tranziti müzakirə olunur

    Region
    13:28

    Azərbaycanda qeyri neft-qaz sektorunda sənaye istehsalı 5 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti