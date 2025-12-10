Belçika, Niderland və Lüksemburqun XİN nümayəndələri Azərbaycana səfər ediblər
Xarici siyasət
- 10 dekabr, 2025
- 13:11
Belçika, Niderland və Lüksemburq Xarici İşlər nazirliklərinin siyasi direktorları Azərbaycana səfər edib və səfər çərçivəsində Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevlə görüşüblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Lüksemburq Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.
Məlumata görə, səfər çərçivəsində təşkil olunan danışıqlarda Benilüks ölkələrinin regional sülh və əlaqəlilik gündəliyində mümkün iştirakına xüsusi diqqət yetirilib.
"Hikmət Hacıyevə, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə, Milli Məclisə, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinə və digərlərinə səmərəli əlaqələr üçün təşəkkür edirik", - nazirliyin məlumatında deyilir.
