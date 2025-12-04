Представители Азербайджана и Афганистана обсудили сотрудничество в сфере юстиции

Временный поверенный в делах посольства Афганистана в Азербайджане Мохаммед Фейсал встретился с замминистра юстиции Азербайджана, главой пенитенциарной службы Мирсалехом Сеидовым.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства в "Х".

Согласно информации, на встрече обсуждался вопрос афганских заключенных и развитие сотрудничества в сфере юстиции.