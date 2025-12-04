Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Представители Азербайджана и Афганистана обсудили сотрудничество в сфере юстиции

    Внешняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 12:31
    Представители Азербайджана и Афганистана обсудили сотрудничество в сфере юстиции

    Временный поверенный в делах посольства Афганистана в Азербайджане Мохаммед Фейсал встретился с замминистра юстиции Азербайджана, главой пенитенциарной службы Мирсалехом Сеидовым.

    Как передает Report, об этом говорится на странице посольства в "Х".

    Согласно информации, на встрече обсуждался вопрос афганских заключенных и развитие сотрудничества в сфере юстиции.

    Афганистан Азербайджан пенитенциарная служба юстиция заключенные
    Azərbaycan və Əfqanıstan nümayəndələri ədliyyə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər
    Azerbaijan, Afghanistan discuss cooperation on justice issues
    Elvis

    Последние новости

    13:12

    Пашинян: Гарегин II наносит вред ААЦ, он должен уйти

    В регионе
    13:08
    Фото

    Эльчин Амирбеков обсудил в Берне углубление сотрудничества Азербайджана и Швейцарии

    Внешняя политика
    13:01

    Система волонтерства в госструктурах Азербайджана расширится в 2026 году

    Социальная защита
    13:01

    Ильхам Алиев: Азербайджан и Великобритания открыли новую страницу сотрудничества в сфере оборонпрома

    Внешняя политика
    13:01

    США пригласили Польшу на саммит G20 вместо ЮАР

    Другие страны
    12:57
    Фото

    Азербайджан и Турция обсудили расширение приграничной торговли и инвестиций

    Бизнес
    12:51

    Грузия запретит госвузам принимать иностранных студентов

    В регионе
    12:47
    Фото
    Видео

    В Кюрдамире сгорел 8-комнатный частный дом

    Происшествия
    12:46

    Госагентство по туризму прокомментировало снижение турпотока в страну

    Туризм
    Лента новостей