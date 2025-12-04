Представители Азербайджана и Афганистана обсудили сотрудничество в сфере юстиции
Внешняя политика
- 04 декабря, 2025
- 12:31
Временный поверенный в делах посольства Афганистана в Азербайджане Мохаммед Фейсал встретился с замминистра юстиции Азербайджана, главой пенитенциарной службы Мирсалехом Сеидовым.
Как передает Report, об этом говорится на странице посольства в "Х".
Согласно информации, на встрече обсуждался вопрос афганских заключенных и развитие сотрудничества в сфере юстиции.
په اذربایجان کې د ا.ا.ا. سفارت سرپرست، دوکتور محمد فیصل، د دغه هېواد د عدلیې وزارت له مرستیال او د محبسونو د عمومي ریاست له مشر میرصالح سیدوف سره وکتل.— AFG Embassy Azerbaijan (@AFGEmbassy_Az) December 4, 2025
په دې کتنه کې د افغان بندیانو د حقوقي وضعیت او اړوندو همکاریو په اړه بحث او خبرې وشوې. pic.twitter.com/0eUgqDmt5h
