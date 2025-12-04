İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan və Əfqanıstan nümayəndələri ədliyyə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 12:41
    Azərbaycan və Əfqanıstan nümayəndələri ədliyyə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Əfqanıstanın Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Muhəmməd Faysal Azərbaycanın ədliyyə nazirinin müavini – Penitensiar xidmətin rəisi Mirsaleh Seyidovla görüşüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə səfirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

    Məlumata görə, görüş zamanı əfqanıstanlı məhbuslar məsələsi və ədliyyə sahəsində əməkdaşlığın inkişafı müzakirə edilib.

