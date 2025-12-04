Azərbaycan və Əfqanıstan nümayəndələri ədliyyə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər
Xarici siyasət
- 04 dekabr, 2025
- 12:41
Əfqanıstanın Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Muhəmməd Faysal Azərbaycanın ədliyyə nazirinin müavini – Penitensiar xidmətin rəisi Mirsaleh Seyidovla görüşüb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə səfirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
Məlumata görə, görüş zamanı əfqanıstanlı məhbuslar məsələsi və ədliyyə sahəsində əməkdaşlığın inkişafı müzakirə edilib.
په اذربایجان کې د ا.ا.ا. سفارت سرپرست، دوکتور محمد فیصل، د دغه هېواد د عدلیې وزارت له مرستیال او د محبسونو د عمومي ریاست له مشر میرصالح سیدوف سره وکتل.— AFG Embassy Azerbaijan (@AFGEmbassy_Az) December 4, 2025
په دې کتنه کې د افغان بندیانو د حقوقي وضعیت او اړوندو همکاریو په اړه بحث او خبرې وشوې. pic.twitter.com/0eUgqDmt5h
