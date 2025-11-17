Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Представитель МИД Нидерландов совершила визит в Баку

    Внешняя политика
    • 17 ноября, 2025
    • 18:44
    Представитель МИД Нидерландов совершила визит в Баку

    Глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии МИД Нидерландов Каролин Рамакерс 13–14 ноября совершила визит в Азербайджан.

    Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Нидерландов в соцсети "Х".

    Согласно информации, в рамках визита она встретилась с представителями государственных органов, чтобы обсудить политический диалог, двусторонние отношения и новые возможности сотрудничества между Баку и Амстердамом.

    "Она также встретилась помощником президента - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым и исполняющим обязанности директора отдела по Европе МИД Азербайджана Анаром Аджамовым.

    Также были проведены встречи с представителями AZPROMO, в рамках которых стороны обсудили инвестиционные возможности для голландских компаний, бизнес-среду и экспортный потенциал Азербайджана. Визит завершился деловым приемом, устроенным посольством", - говорится в сообщении.

    Bakı ilə Amsterdam arasında yeni əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

