İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Bakı ilə Amsterdam arasında yeni əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 17 noyabr, 2025
    • 18:52
    Bakı ilə Amsterdam arasında yeni əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

    Niderland Krallığının Xarici İşlər Nazirliyinin Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya İdarəsinin rəhbəri Karolin Ramaekers 13–14 noyabr tarixlərində Azərbaycana səfər edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Niderlandın Azərbaycandakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində bildirilib.

    Məlumata əsasən, səfər çərçivəsində o, dövlət qurumlarının nümayəndələri ilə görüşərək siyasi dialoq, ikitərəfli münasibətlər, eləcə də Bakı ilə Amsterdam arasında yeni əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib.

    Ramaekers həmçinin Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev, eləcə də Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Avropa idarəsinin müdiri vəzifəsini icra edən Anar Əcəmov ilə görüşüb.

    Bundan əlavə, AZPROMO nümayəndələri ilə görüşlər keçirilib, tərəflər Niderland şirkətləri üçün investisiya imkanlarını, biznes mühitini və Azərbaycanın ixrac potensialını müzakirə ediblər. Səfər işgüzar qəbul ilə başa çatıb.

    Niderland Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Hikmət Hacıyev AZPROMO
    Представитель МИД Нидерландов совершила визит в Баку

    Son xəbərlər

    18:52

    Bakı ilə Amsterdam arasında yeni əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:46

    Paşinyan Qazaxıstana gedəcək

    Region
    18:45

    Avstraliya COP31-i Türkiyə ilə birgə keçirməkdən imtina edib

    COP29
    18:39

    Makron Ukraynanı dəstəkləyən koalisiya qüvvələrinin yerləşdirilməsinə başlanıldığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    18:32

    Türkiyədə 70 kiloqram qızılla saxlanılan hərbi attaşenin keçmiş baş köməkçisinin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    18:31

    Çin Müdafiə Nazirliyi: ABŞ-nin Tayvana silah tədarükü münasibətlərimizi sarsıdır

    Digər ölkələr
    18:27

    Voleybol üzrə yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyinə start verilib

    Komanda
    18:20

    Avropa İttifaqının dövlət borcu və büdcə kəsiri artacaq

    Digər ölkələr
    18:18
    Foto

    İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi ilk oyununda qələbə qazanıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti