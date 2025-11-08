Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Представитель МИД Нидерландов посетит Азербайджан на следующей неделе

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 17:12
    Представитель МИД Нидерландов посетит Азербайджан на следующей неделе

    Глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии министерства иностранных дел Нидерландов Кэролайн Рамакерс посетит Азербайджан 13-14 ноября.

    Об этом Report сообщили в посольстве Нидерландов в Баку.

    В рамках своего визита Рамакерс проведет встречи с представителями государственных органов и бизнеса Азербайджана, чтобы обсудить возможности укрепления двустороннего сотрудничества и партнерских отношений.

    Крома того, она также встретится со студентами и преподавателями Университета ADA для обмена мнениями о региональных процессах и сотрудничестве.

