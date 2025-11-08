Представитель МИД Нидерландов посетит Азербайджан на следующей неделе
Внешняя политика
- 08 ноября, 2025
- 17:12
Глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии министерства иностранных дел Нидерландов Кэролайн Рамакерс посетит Азербайджан 13-14 ноября.
Об этом Report сообщили в посольстве Нидерландов в Баку.
В рамках своего визита Рамакерс проведет встречи с представителями государственных органов и бизнеса Азербайджана, чтобы обсудить возможности укрепления двустороннего сотрудничества и партнерских отношений.
Крома того, она также встретится со студентами и преподавателями Университета ADA для обмена мнениями о региональных процессах и сотрудничестве.
