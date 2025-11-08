İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Niderland XİN-in nümayəndəsi gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 17:15
    Niderland Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya şöbəsinin rəhbəri Kerolayn Ramakers noyabrın 13-14-də Azərbaycana səfər edəcək.

    Bu barədə "Report"a Niderlandın Bakıdakı səfirliyindən məlumat verilib.

    Səfəri çərçivəsində K.Ramekers ikitərəfli əməkdaşlığı və tərəfdaşlıq əlaqələrini gücləndirmək imkanlarını müzakirə etmək üçün Azərbaycanın biznes və dövlət qurumları nümayəndələri ilə görüşlər keçirəcək.

    Bundan əlavə, o həmçinin regional proseslər və əməkdaşlıq barədə fikir mübadiləsi aparmaq üçün ADA Universitetinin tələbələri və müəllimləri ilə görüşəcək.

    Niderland Azərbaycan
    Представитель МИД Нидерландов посетит Азербайджан на следующей неделе

