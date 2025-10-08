Представитель Администрации президента встретился с членами Общественного Совета при Госкомитете
- 08 октября, 2025
- 19:18
Руководитель отдела по работе с НПО Департамента по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации президента Турал Алиев встретился с членами Общественного Совета при Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
Как сообщили Report в Госкомитете, заместитель председателя ГК Фуад Гусейнов отметил, что Общественный Совет начал работу в новом составе после проведения выборов.
На встрече члены совета высказали свои мнения и предложения, были сделаны соответствующие записи, даны ответы на интересующие вопросы.
