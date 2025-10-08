Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Представитель Администрации президента встретился с членами Общественного Совета при Госкомитете

    Внешняя политика
    • 08 октября, 2025
    • 19:18
    Представитель Администрации президента встретился с членами Общественного Совета при Госкомитете

    Руководитель отдела по работе с НПО Департамента по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации президента Турал Алиев встретился с членами Общественного Совета при Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

    Как сообщили Report в Госкомитете, заместитель председателя ГК Фуад Гусейнов отметил, что Общественный Совет начал работу в новом составе после проведения выборов.

    На встрече члены совета высказали свои мнения и предложения, были сделаны соответствующие записи, даны ответы на интересующие вопросы.

