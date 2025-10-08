PA nümayəndəsi Dövlət Komitəsi yanında İctimai Şuranın üzvləri ilə görüşüb
Xarici siyasət
- 08 oktyabr, 2025
- 19:09
Prezident Administrasiyasının Qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş və kommunikasiya şöbəsinin QHT-lərlə iş sektorunun müdiri Tural Əliyev Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi yanında İctimai Şuranın üzvləri ilə görüşüb.
Bu barədə "Report"a Komitədən məlumat verilib.
Dövlət Komitəsinin sədr müavini Fuad Hüseynov bu Şuraya dördüncü dəfə seçki keçirildiyini, onun artıq yeni tərkibdə işə başladığını bildirib.
Görüşdə İctimai Şura üzvləri fikir və təkliflərini bildirib, müvafiq qeydlər götürülüb, suallar cavablandırılıb.
