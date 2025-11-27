Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА Организация тюркских государств
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА Организация тюркских государств

    Председатель Управления по делам турок за рубежом посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    • 27 ноября, 2025
    • 10:31
    Председатель Управления по делам турок за рубежом посетит Азербайджан

    Председатель Управления по делам турок за рубежом и родственных сообществ (YTB) Турции Абдулхади Турус посетит Азербайджан.

    Как сообщает Report, визит состоится сегодня, 27 ноября.

    Отмечается, что Абдулхади Турус проведет ряд встреч в Азербайджане.

    Абдулхади Турус диаспора визит
    Türkiyə diaspor komitəsinin sədri Azərbaycana gəlir
    Chairman of Turks Abroad and Related Communities to visit Azerbaijan

    Последние новости

    11:48

    Азербайджан и Сенегал усиливают сотрудничество в сфере цифрового развития

    Внешняя политика
    11:43

    НБКО Finex Kredit вновь увеличивает уставный капитал

    Финансы
    11:42

    Сахиль Бабаев: Азербайджан ценит принципиальную позицию Иордании в пользу мира и стабильности

    Бизнес
    11:38

    В Астаре изъято 62 кг наркотиков

    Происшествия
    11:36

    В Наримановском суде рассматривают дело о гибели мужчины в канализационном коллекторе

    Происшествия
    11:31

    По маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные рейсы

    Инфраструктура
    11:29

    В Азербайджане за 10 месяцев выдано ипотечных кредитов на 371 млн манатов

    Финансы
    11:28

    Посол Беларуси: ЕАЭС стремится укрепить взаимодействие с Азербайджаном

    Внешняя политика
    11:28

    В Бишкеке стартовал саммит ОДКБ с участием президентов пяти стран

    В регионе
    Лента новостей