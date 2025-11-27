Председатель Управления по делам турок за рубежом посетит Азербайджан
- 27 ноября, 2025
- 10:31
Председатель Управления по делам турок за рубежом и родственных сообществ (YTB) Турции Абдулхади Турус посетит Азербайджан.
Как сообщает Report, визит состоится сегодня, 27 ноября.
Отмечается, что Абдулхади Турус проведет ряд встреч в Азербайджане.
