    Türkiyə diaspor komitəsinin sədri Azərbaycana gəlir

    Xarici siyasət
    • 27 noyabr, 2025
    • 10:05
    Türkiyə diaspor komitəsinin sədri Azərbaycana gəlir

    Türkiyənin Xaricdəki Türklər və Qohum İcmalar Baş İdarəsinin (YTB) sədri Əbdülhadi Turus Azərbaycana səfər edəcək.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, səfər bu gün, noyabrın 27-də baş tutacaq.

    Türkiyə diaspor komitəsinin sədrinin Azərbaycanda bir sıra görüşlər keçirməsi nəzərdə tutulur.

