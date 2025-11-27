Türkiyə diaspor komitəsinin sədri Azərbaycana gəlir
Xarici siyasət
- 27 noyabr, 2025
- 10:05
Türkiyənin Xaricdəki Türklər və Qohum İcmalar Baş İdarəsinin (YTB) sədri Əbdülhadi Turus Azərbaycana səfər edəcək.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, səfər bu gün, noyabrın 27-də baş tutacaq.
Türkiyə diaspor komitəsinin sədrinin Azərbaycanda bir sıra görüşlər keçirməsi nəzərdə tutulur.
