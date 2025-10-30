Председатель TİKA встретился с Хикметом Гаджиевым
Внешняя политика
- 30 октября, 2025
- 20:41
Председатель Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) Абдуллах Эрен встретился с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.
Как сообщает Report, соответствующей публикацией Абдуллах Эрен поделился в соцсетях.
По его словам, на встрече были проведены всесторонние консультации о деятельности организации в Азербайджане:
"Эти усилия, являющиеся одним из проявлений нашего братства, отражают нашу общую историю, культуру и духовное единство. Мы будем решительно продолжать реализацию совместных проектов и укреплять наши отношения".
