Председатель TİKA встретился с Хикметом Гаджиевым

Председатель Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) Абдуллах Эрен встретился с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией Абдуллах Эрен поделился в соцсетях.

По его словам, на встрече были проведены всесторонние консультации о деятельности организации в Азербайджане:

"Эти усилия, являющиеся одним из проявлений нашего братства, отражают нашу общую историю, культуру и духовное единство. Мы будем решительно продолжать реализацию совместных проектов и укреплять наши отношения".