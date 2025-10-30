Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Председатель TİKA встретился с Хикметом Гаджиевым

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2025
    • 20:41
    Председатель TİKA встретился с Хикметом Гаджиевым

    Председатель Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) Абдуллах Эрен встретился с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

    Как сообщает Report, соответствующей публикацией Абдуллах Эрен поделился в соцсетях.

    По его словам, на встрече были проведены всесторонние консультации о деятельности организации в Азербайджане:

    "Эти усилия, являющиеся одним из проявлений нашего братства, отражают нашу общую историю, культуру и духовное единство. Мы будем решительно продолжать реализацию совместных проектов и укреплять наши отношения".

    TIKA Хикмет Гаджиев
    Фото
    TİKA sədri Hikmət Hacıyevlə görüşüb
    Фото
    TIKA chairman met with Hikmat Hajiyev

