TİKA sədri Hikmət Hacıyevlə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 30 oktyabr, 2025
    • 20:36
    Türkiyə İqtisadi İnkişaf Agentliyinin (TİKA) sədri Abdullah Eren Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevlə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TİKA sədri paylaşım edib.

    Onun sözlərinə görə, görüşdə qurumun Azərbaycandakı fəaliyyəti ilə bağlı hərtərəfli məsləhətləşmələr aparılıb:

    "Qardaşlığımızın ən gözəl təzahürlərindən biri olan bu səylər ortaq tariximizin, mədəniyyətimizin, ruh birliyinin təzühürüdür. Qarşıdakı dövrdə də eyni əzmlə layihələri davam etdirəcək, əlaqələrimizi daha da gücləndirəcəyik".

    Председатель TİKA встретился с Хикметом Гаджиевым
    TIKA chairman met with Hikmat Hajiyev

