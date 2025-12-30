İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Kəlbəcərdə 32 il sonra ilk dəfə Yeni il tədbiri keçirilib

    Qarabağ
    • 30 dekabr, 2025
    • 10:45
    Kəlbəcərdə 32 il sonra ilk dəfə Yeni il tədbiri keçirilib

    Kəlbəcər rayonu işğaldan azad edildikdən sonra ilk dəfə 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə bayram tədbiri keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyi və Kəlbəcər rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbir rayon ərazisində yaşayan ailələr və uşaqlar üçün bayram əhval-ruhiyyəsinin yaradılmasına, həmrəyliyin və birlik hissinin gücləndirilməsinə xidmət edib.

    Tədbir çərçivəsində şəhərin birinci yaşayış məhəlləsində Yeni il ağacı bəzədilib, Şaxta baba və Qar qız uşaqlara hədiyyələr təqdim ediblər. Musiqi sədaları altında davam edən bayram şənliyində uşaqlar böyük sevinc yaşayıblar. Tədbirdə iştirak edə bilməyən uşaqlar isə Şaxta baba tərəfindən evlərində ziyarət olunub, onlara bayram hədiyyələri çatdırılıb.

    Son xəbərlər

    10:55

    Ahror Burxanov: Bakı və Daşkənd enerji və rəqəmsal iqtisadiyyat sahəsində yeni layihələr hazırlayır - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    10:53

    ABŞ-də hava şəraiti səbəbindən minlərlə aviareys təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    10:53

    Azərbaycanın özəl şirkətləri qeyri-neft məhsullarının ixracını 50 %-dən çox artırıb

    Biznes
    10:51

    Azərbaycan Premyer Liqasının vərəqə mənzərəsi: Ən çox cəzalanan klublar bəlli olub - ARAŞDIRMA

    Futbol
    10:50

    Sabah Bakıda atəşfəşanlıq olacaq

    Daxili siyasət
    10:45

    ASCO-nun "Qafur Məmmədov" gəmisi əsaslı təmir edilib

    İnfrastruktur
    10:45
    Foto

    Kəlbəcərdə 32 il sonra ilk dəfə Yeni il tədbiri keçirilib

    Qarabağ
    10:38

    Birmarket böyük lotereyanın ikinci avtomobil qalibini müəyyənləşdirdi

    Biznes
    10:34

    Gürcüstanda Azərbaycan vətəndaşları da daxil olmaqla 63 əcnəbi deportasiya edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti