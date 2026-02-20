İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Qulu Novruzov: "Vəkillik fəaliyyəti" kitabı vəkillik institutunun formalaşmasına töhfə verəcək

    Daxili siyasət
    • 20 fevral, 2026
    • 17:25
    Qulu Novruzov: Vəkillik fəaliyyəti kitabı vəkillik institutunun formalaşmasına töhfə verəcək

    "Vəkillik fəaliyyəti" kitabı Azərbaycanda vəkillik institutunun formalaşmasına, eləcə də vəkil institutunun inkişafına mühüm töhfə verəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının rəisi Qulu Novruzov "Vəkillik fəaliyyəti" kitabının təqdimat mərasimində deyib.

    Onun sözlərinə görə, əgər vətəndaşlar öz hüquqlarını müdafiə etmirlərsə, hüquqi mexanizmlərin təsiri də zəifləyir:

    "Bu baxımdan, Azərbaycanda vəkillik fəaliyyətinin dəyəri düşündüyümüzdən qat-qat yüksəkdir. Lakin vətəndaşın öz hüquqlarını müdafiə edə bilməsi üçün peşəkar hüquqi dəstəyə də ehtiyacı var. Məhz bu hüquqi dəstək mexanizminin formalaşdırılması missiyasını vəkillik fəaliyyəti həyata keçirir".

    Qulu Novruzov Vəkillik İnstitutu kitab

    Son xəbərlər

    18:13

    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 13 %-ə yaxın artıb

    İKT
    18:10

    Pistorius: Almaniya Ukraynaya yardım göstərməyə davam edəcək

    Digər ölkələr
    18:06

    Frenk Pallone Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidentinə qarşı təxribat cəhdinin sponsorlarındandır - RƏY

    Xarici siyasət
    18:05

    Əraqçi: İran və ABŞ tez razılaşmada maraqlıdır, heç bir son müddət yoxdur

    Region
    18:05

    2025-ci ildə MOL-un Azərbaycanda kapital xərcləri 123 milyon dolları ötüb

    Energetika
    18:05

    WUF13-də üç xüsusi "Sakit otaq" fəaliyyət göstərəcək

    İnfrastruktur
    18:01
    Foto

    Göygöldə 10 şagirdin zəhərlənməsinə səbəb olan müəssisənin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

    Sağlamlıq
    17:58

    Sabah Ordubadın səkkiz kəndində işıq olmayacaq

    Energetika
    17:49

    Aİ rəsmisi: Hərbi gərginlik İranın nüvə problemini həll edə bilməz

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti