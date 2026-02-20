Qulu Novruzov: "Vəkillik fəaliyyəti" kitabı vəkillik institutunun formalaşmasına töhfə verəcək
Daxili siyasət
- 20 fevral, 2026
- 17:25
"Vəkillik fəaliyyəti" kitabı Azərbaycanda vəkillik institutunun formalaşmasına, eləcə də vəkil institutunun inkişafına mühüm töhfə verəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının rəisi Qulu Novruzov "Vəkillik fəaliyyəti" kitabının təqdimat mərasimində deyib.
Onun sözlərinə görə, əgər vətəndaşlar öz hüquqlarını müdafiə etmirlərsə, hüquqi mexanizmlərin təsiri də zəifləyir:
"Bu baxımdan, Azərbaycanda vəkillik fəaliyyətinin dəyəri düşündüyümüzdən qat-qat yüksəkdir. Lakin vətəndaşın öz hüquqlarını müdafiə edə bilməsi üçün peşəkar hüquqi dəstəyə də ehtiyacı var. Məhz bu hüquqi dəstək mexanizminin formalaşdırılması missiyasını vəkillik fəaliyyəti həyata keçirir".
Son xəbərlər
18:13
Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 13 %-ə yaxın artıbİKT
18:10
Pistorius: Almaniya Ukraynaya yardım göstərməyə davam edəcəkDigər ölkələr
18:06
Frenk Pallone Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidentinə qarşı təxribat cəhdinin sponsorlarındandır - RƏYXarici siyasət
18:05
Əraqçi: İran və ABŞ tez razılaşmada maraqlıdır, heç bir son müddət yoxdurRegion
18:05
2025-ci ildə MOL-un Azərbaycanda kapital xərcləri 123 milyon dolları ötübEnergetika
18:05
WUF13-də üç xüsusi "Sakit otaq" fəaliyyət göstərəcəkİnfrastruktur
18:01
Foto
Göygöldə 10 şagirdin zəhərlənməsinə səbəb olan müəssisənin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıbSağlamlıq
17:58
Sabah Ordubadın səkkiz kəndində işıq olmayacaqEnergetika
17:49