    В Кяльбаджаре впервые за последние 32 года состоялось новогоднее мероприятие

    Карабах
    • 30 декабря, 2025
    • 11:18
    В Кяльбаджаре впервые за последние 32 года состоялось новогоднее мероприятие

    В Кяльбаджарском районе впервые после освобождения от оккупации состоялось праздничное мероприятие по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

    Как сообщает Report, мероприятие организовано Спецпредставительством президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе и Службой восстановления, строительства и управления Кяльбаджарского района.

    В рамках мероприятия в первом жилом квартале города Кяльбаджара была украшена новогодняя елка, а Дед Мороз и Снегурочка вручили детям подарки.

    Детей, которые не смогли принять участие в праздничном мероприятии, Дед Мороз навестил дома и вручил им подарки.

    Kəlbəcərdə 32 il sonra ilk dəfə Yeni il tədbiri keçirilib

