В Кяльбаджаре впервые за последние 32 года состоялось новогоднее мероприятие
Карабах
- 30 декабря, 2025
- 11:18
В Кяльбаджарском районе впервые после освобождения от оккупации состоялось праздничное мероприятие по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Как сообщает Report, мероприятие организовано Спецпредставительством президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе и Службой восстановления, строительства и управления Кяльбаджарского района.
В рамках мероприятия в первом жилом квартале города Кяльбаджара была украшена новогодняя елка, а Дед Мороз и Снегурочка вручили детям подарки.
Детей, которые не смогли принять участие в праздничном мероприятии, Дед Мороз навестил дома и вручил им подарки.
