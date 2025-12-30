В Кяльбаджаре впервые за последние 32 года состоялось новогоднее мероприятие

В Кяльбаджарском районе впервые после освобождения от оккупации состоялось праздничное мероприятие по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Спецпредставительством президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе и Службой восстановления, строительства и управления Кяльбаджарского района.

В рамках мероприятия в первом жилом квартале города Кяльбаджара была украшена новогодняя елка, а Дед Мороз и Снегурочка вручили детям подарки.

Детей, которые не смогли принять участие в праздничном мероприятии, Дед Мороз навестил дома и вручил им подарки.