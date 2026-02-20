İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Azərbaycanda mobil rabitə gəlirləri 10 % artıb

    İKT
    • 20 fevral, 2026
    • 17:38
    Azərbaycanda mobil rabitə gəlirləri 10 % artıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda mobil telefon rabitəsi xidmətlərindən 113,4 milyon manat gəlir əldə edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10 % çoxdur.

    2025-ci ildə Azərbaycanda mobil telefon rabitəsi xidmətlərindən 1 milyard 291 milyon manat gəlir əldə edilib. Bu, 2024-cü illə müqayisədə 4,5 % çoxdur.

