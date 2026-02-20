IMF: Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabı 2026-2027-ci illərdə profisitli olacaq
- 20 fevral, 2026
- 17:28
Azərbaycanın tədiyə balansının cari əməliyyatlar hesabının profisiti 2026-2027-ci illərdə ildə orta hesabla ÜDM-in 1,25 %-ni təşkil edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu qiymətləndirmə Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) proqnozlarında yer alıb.
IMF-in qiymətləndirməsinə görə, 2025-ci ilin yekunlarına əsasən cari əməliyyatlar hesabının profisiti ÜDM-in 5,4 %-ni təşkil edib, 2026-cı ildə 2,1 %-ni, 2027-ci ildə isə 0,4 %-ni təşkil edəcək.
2028-ci ildən başlayaraq IMF cari əməliyyatlar hesabının ÜDM-in 0,2 %-i həcmində kəsirə keçəcəyini və bu səviyyəni 2029-cu ildə də saxlayacağını proqnozlaşdırır. 2030-cu ildə IMF defisitin artaraq ÜDM-in 0,4 %-nə, 2031-ci ildə isə 0,7 %-nə çatacağını gözləyir.
Qeyd edək ki, 2024-cü ildə bu göstərici 4,7 milyard ABŞ dolları və ya ÜDM-in 6,3 %-ni təşkil edib.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) məlumatına görə, 2025-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında cari əməliyyatlar hesabının profisiti 3,02 milyard ABŞ dolları və ya ÜDM-in 5,4 %-ni təşkil edib. 2025-ci ilin yekunlarına görə, neftin bir barelinin orta qiyməti təxminən 70 ABŞ dolları olduqda bu göstəricinin 3,7 milyard ABŞ dolları səviyyəsində olması gözlənilir.