МВФ: Счет текущих операций Азербайджана в 2026-2027гг. будет профицитным

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2026-2027гг составит в среднем 1,25% ВВП в год.

Как сообщает Report, такая оценка приведена в прогнозах Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно оценкам МВФ, по итогам 2025 года профицит счета текущих операций составил 5,4% ВВП, в 2026 году составит 2,1% ВВП, в 2027 году - 0,4% ВВП.

Начиная с 2028 года Валютный фонд прогнозирует, что счет текущих операций перейдет к дефициту в размере 0,2% ВВП и сохранит этот уровень в 2029 году. В 2030 году МВФ ожидает рост дефицита до 0,4% ВВП, а в 2031 году - до 0,7% ВВП.

Отметим, что в 2024 году этот показатель составил 4,7 млрд долларов или 6,3% ВВП.

По данным Центробанка Азербайджана (ЦБА), в январе-сентябре 2025 года профицит счета текущих операций составил 3,02 млрд долларов или 5,4% ВВП. По итогам 2025 года данный показатель ожидается на уровне 3,7 млрд долларов при средней цене на нефть около 70 долларов за баррель.