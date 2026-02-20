Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    МВФ: Счет текущих операций Азербайджана в 2026-2027гг. будет профицитным

    Финансы
    • 20 февраля, 2026
    • 16:01
    МВФ: Счет текущих операций Азербайджана в 2026-2027гг. будет профицитным

    Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2026-2027гг составит в среднем 1,25% ВВП в год.

    Как сообщает Report, такая оценка приведена в прогнозах Международного валютного фонда (МВФ).

    Согласно оценкам МВФ, по итогам 2025 года профицит счета текущих операций составил 5,4% ВВП, в 2026 году составит 2,1% ВВП, в 2027 году - 0,4% ВВП.

    Начиная с 2028 года Валютный фонд прогнозирует, что счет текущих операций перейдет к дефициту в размере 0,2% ВВП и сохранит этот уровень в 2029 году. В 2030 году МВФ ожидает рост дефицита до 0,4% ВВП, а в 2031 году - до 0,7% ВВП.

    Отметим, что в 2024 году этот показатель составил 4,7 млрд долларов или 6,3% ВВП.

    По данным Центробанка Азербайджана (ЦБА), в январе-сентябре 2025 года профицит счета текущих операций составил 3,02 млрд долларов или 5,4% ВВП. По итогам 2025 года данный показатель ожидается на уровне 3,7 млрд долларов при средней цене на нефть около 70 долларов за баррель.

    Азербайджан МВФ профицит счета текущих операций
    IMF: Azerbaijan's current account to remain in surplus in 2026–2027
    Ты - Король

    Последние новости

    16:25

    В Москве 16-летний студент поджег колонку на АЗС

    Другие страны
    16:21

    Капитальные затраты MOL в Азербайджане превысили $123 млн в 2025 году

    Энергетика
    16:19

    В РФ в здании парка-отеля произошел пожар, 20 человек самостоятельно эвакуировались

    В регионе
    16:14
    Фото

    Первой группе переселенцев в город Ходжавенд и одноименное село вручены ключи – ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    16:11

    Верховный суд Азербайджана зафиксировал снижение жалоб на Минтруда в 2025 году

    Внутренняя политика
    16:08

    Евросоюз планирует утвердить 20-й пакет санкций против России 23 февраля - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:04

    Замглавы: ГНС занимает третье место среди наиболее обжалуемых органов

    Бизнес
    16:02

    В Барде простились с шехидом I Карабахской войны Дадашем Дадашовым

    Внутренняя политика
    16:01

    МВФ: Счет текущих операций Азербайджана в 2026-2027гг. будет профицитным

    Финансы
    Лента новостей