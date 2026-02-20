Azər Bağırov: "Veysəl Rzayevin "Kəpəz"dəki taleyinə "Sabah"la oyundan sonra aydınlıq gələcək"
Futbol
- 20 fevral, 2026
- 17:33
"Kəpəz"in futbolçusu Veysəl Rzayevin taleyinə Misli Premyer Liqasının XXI turunda "Sabah"la keçiriləcək oyundan sonra aydınlıq gələcək.
Bunu "Report"a açıqlamasında Gəncə təmsilçisinin baş məşqçisi Azər Bağırov deyib.
O, bir neçə gün əvvəl bıçaqlanan yarımmüdafiəçinin komandada qalıb-qalmayacağına aydınlıq gətirib:
"Bazar günü "Sabah"la oyunumuz var. Bu matçdan sonra dəqiqləşdirəcəyimiz detallar olacaq. Onun mövcud durumu, meydana qayıdacağı müddət və digər məqamlar nəzərə alınaraq qərar qəbul ediləcək".
Qeyd edək ki, "Kəpəz" Veysəl Rzayevin transferini bu ilin yanvarında açıqlayıb. O, fevralın 3-də Gəncədə mübahisə zəminində bıçaq xəsarəti alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.
Son xəbərlər
18:13
Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 13 %-ə yaxın artıbİKT
18:10
Pistorius: Almaniya Ukraynaya yardım göstərməyə davam edəcəkDigər ölkələr
18:06
Frenk Pallone Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidentinə qarşı təxribat cəhdinin sponsorlarındandır - RƏYXarici siyasət
18:05
Əraqçi: İran və ABŞ tez razılaşmada maraqlıdır, heç bir son müddət yoxdurRegion
18:05
2025-ci ildə MOL-un Azərbaycanda kapital xərcləri 123 milyon dolları ötübEnergetika
18:05
WUF13-də üç xüsusi "Sakit otaq" fəaliyyət göstərəcəkİnfrastruktur
18:01
Foto
Göygöldə 10 şagirdin zəhərlənməsinə səbəb olan müəssisənin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıbSağlamlıq
17:58
Sabah Ordubadın səkkiz kəndində işıq olmayacaqEnergetika
17:49