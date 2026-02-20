İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Azər Bağırov: "Veysəl Rzayevin "Kəpəz"dəki taleyinə "Sabah"la oyundan sonra aydınlıq gələcək"

    Futbol
    • 20 fevral, 2026
    • 17:33
    Azər Bağırov: Veysəl Rzayevin Kəpəzdəki taleyinə Sabahla oyundan sonra aydınlıq gələcək

    "Kəpəz"in futbolçusu Veysəl Rzayevin taleyinə Misli Premyer Liqasının XXI turunda "Sabah"la keçiriləcək oyundan sonra aydınlıq gələcək.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Gəncə təmsilçisinin baş məşqçisi Azər Bağırov deyib.

    O, bir neçə gün əvvəl bıçaqlanan yarımmüdafiəçinin komandada qalıb-qalmayacağına aydınlıq gətirib:

    "Bazar günü "Sabah"la oyunumuz var. Bu matçdan sonra dəqiqləşdirəcəyimiz detallar olacaq. Onun mövcud durumu, meydana qayıdacağı müddət və digər məqamlar nəzərə alınaraq qərar qəbul ediləcək".

    Qeyd edək ki, "Kəpəz" Veysəl Rzayevin transferini bu ilin yanvarında açıqlayıb. O, fevralın 3-də Gəncədə mübahisə zəminində bıçaq xəsarəti alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

