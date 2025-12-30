İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi auditor seçir

    Maliyyə
    • 30 dekabr, 2025
    • 10:25
    İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi auditor seçir

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi (İKTA) 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün açıq tender elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 15 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini yanvarın 27-nə qədər Agentliyin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Üzeyir Hacıbəyov küçəsi, 48 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə yanvarın 27-də, saat 08:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Ötən il bu tenderin qalibi "Azəruçot" MMC olub. Şirkətə 1,9 min manat ödənilib.

