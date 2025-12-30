Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Агентство ИКТ выбирает аудитора

    Финансы
    • 30 декабря, 2025
    • 10:43
    Агентство ИКТ выбирает аудитора

    Агентство информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) объявило открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2025 год.

    Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 15 манатов.

    Претенденты могут подать предложения до 27 января по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Узеира Гаджибекова, 48.

    Предложения будут рассмотрены по указанному адресу 27 января в 08:00.

    В прошлом году победителем данного тендера стало ООО Azəruçot, которому было выплачено 1,9 тыс. манатов.

    Агентство ИКТ открытый тендер финотчетность
    İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi auditor seçir

