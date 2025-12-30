Агентство ИКТ выбирает аудитора
Финансы
- 30 декабря, 2025
- 10:43
Агентство информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) объявило открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2025 год.
Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 15 манатов.
Претенденты могут подать предложения до 27 января по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Узеира Гаджибекова, 48.
Предложения будут рассмотрены по указанному адресу 27 января в 08:00.
В прошлом году победителем данного тендера стало ООО Azəruçot, которому было выплачено 1,9 тыс. манатов.
