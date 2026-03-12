ВОЗ: Более 1,8 тыс. человек погибли на Ближнем Востоке с начала эскалации

Более 1,8 тыс. человек погибли и не менее 12,5 тыс. пострадали в Иране, Ливане и Израиле с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, в Иране погибло более 1 300 человек, еще 9 тыс. получили ранения.

В Ливане жертвами стали не менее 570 человек, более 1 400 пострадали.

В Израиле погибли 15 человек, 2 142 получили ранения.

Глава ВОЗ также заявил о росте числа атак на объекты здравоохранения. По его данным, с 28 февраля было зафиксировано 18 атак на медицинские учреждения в Иране, 25 - в Ливане и 2 - в Израиле.

По словам Гебрейесуса, такие удары не только приводят к гибели людей, но и лишают население жизненно необходимой медицинской помощи.