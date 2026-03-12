Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    ВОЗ: Более 1,8 тыс. человек погибли на Ближнем Востоке с начала эскалации

    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 02:59
    ВОЗ: Более 1,8 тыс. человек погибли на Ближнем Востоке с начала эскалации

    Более 1,8 тыс. человек погибли и не менее 12,5 тыс. пострадали в Иране, Ливане и Израиле с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

    По его словам, в Иране погибло более 1 300 человек, еще 9 тыс. получили ранения.

    В Ливане жертвами стали не менее 570 человек, более 1 400 пострадали.

    В Израиле погибли 15 человек, 2 142 получили ранения.

    Глава ВОЗ также заявил о росте числа атак на объекты здравоохранения. По его данным, с 28 февраля было зафиксировано 18 атак на медицинские учреждения в Иране, 25 - в Ливане и 2 - в Израиле.

    По словам Гебрейесуса, такие удары не только приводят к гибели людей, но и лишают население жизненно необходимой медицинской помощи.

    ВОЗ Эскалация на Ближнем Востоке
    Ты - Король

    Последние новости

    03:03

    СМИ: Нефтяные танкеры у побережья Ирака подверглись атаке, есть погибшие

    Другие страны
    02:59

    ВОЗ: Более 1,8 тыс. человек погибли на Ближнем Востоке с начала эскалации

    Другие страны
    02:26

    Трамп: Операция США и Израиля против Ирана завершится после достижения целей

    Другие страны
    02:01

    Состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    01:44

    Парламент Румынии одобрил размещение американских военных для поддержки операции против Ирана

    Другие страны
    01:18

    Спецпосланник президента США сообщил о возможной поездке в Израиль

    Другие страны
    00:57

    Рост цен на бензин в ФРГ подстегнул интерес к электромобилям

    Другие страны
    00:29

    Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла второе место на ЧЕ в Сербии

    Командные
    00:19

    Ильхам Алиев и Антониу Кошта приветствовали историческую динамику в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    Лента новостей