    Ильхам Алиев и Антониу Кошта приветствовали историческую динамику в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 00:19
    Ильхам Алиев и Антониу Кошта приветствовали историческую динамику в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Совета ЕС Антониу Кошта подтвердили общую стратегическую цель – мирный, стабильный, взаимосвязанный и процветающий Южный Кавказ без разделительных линий, и приветствовали позитивные сдвиги в регионе, в частности историческую динамику в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

    Как сообщает Report, это следует из совместного заявления для прессы президента Ильхама Алиева и Антониу Кошты.

    Были с удовлетворением отмечены итоги Вашингтонского саммита от 8 августа 2025 года и последующие шаги по нормализации отношений между двумя странами. Председатель Совета Европейского Союза вновь подтвердил полную поддержку ЕС усилиям Азербайджана и Армении, направленным на достижение устойчивого мира в регионе путем обоюдного диалога.

    Президенты отметили масштабные постконфликтные восстановительные работы и усилия по развитию, осуществляемые Азербайджаном в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах. Признавая серьезность насущных вызовов, особенно проблему минного загрязнения, они призвали к наращиванию международной поддержки, отметив при этом, что Европейский Союз является ведущим международным донором в сфере гуманитарного разминирования.

    İlham Əliyev və Antonio Koşta Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesindəki tarixi irəliləyişi alqışlayıblar
