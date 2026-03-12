Ильхам Алиев и Антониу Кошта приветствовали историческую динамику в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Совета ЕС Антониу Кошта подтвердили общую стратегическую цель – мирный, стабильный, взаимосвязанный и процветающий Южный Кавказ без разделительных линий, и приветствовали позитивные сдвиги в регионе, в частности историческую динамику в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, это следует из совместного заявления для прессы президента Ильхама Алиева и Антониу Кошты.

Были с удовлетворением отмечены итоги Вашингтонского саммита от 8 августа 2025 года и последующие шаги по нормализации отношений между двумя странами. Председатель Совета Европейского Союза вновь подтвердил полную поддержку ЕС усилиям Азербайджана и Армении, направленным на достижение устойчивого мира в регионе путем обоюдного диалога.

Президенты отметили масштабные постконфликтные восстановительные работы и усилия по развитию, осуществляемые Азербайджаном в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах. Признавая серьезность насущных вызовов, особенно проблему минного загрязнения, они призвали к наращиванию международной поддержки, отметив при этом, что Европейский Союз является ведущим международным донором в сфере гуманитарного разминирования.