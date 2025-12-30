"Real"ın baş məşqçisi qışda yeni futbolçuların alınmasını istəyib
Futbol
- 30 dekabr, 2025
- 10:23
İspaniyanın "Real" klubunun baş məşqçisi Xabi Alonso heyətin qış fasiləsində gücləndirilməsini istəyib.
"Report" ESPN-ə istinadən xəbər verir ki, klub rəhbərliyi isə qış transferlərini təxirə salmaq qərarına gəlib.
İspaniyalı mütəxəssis yanvarda bir neçə futbolçunun heyətə cəlb olunmasını tələb edib. O, yarımmüdafiə xəttində rəqabətin daha da artırılmasının tərəfdarıdır. Lakin rəhbərlik yalnız zərurət yarandığı halda bu addımı atmağı planlaşdırır. Çünki "Real" yayda transferlərə 167,5 milyon avro xərcləyib.
Qeyd edək ki, Madrid təmsilçisi hazırda 18 turdan sonra La Liqada 42 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. Komanda lider "Barselona"dan 4 xal geri qalır.
Son xəbərlər
10:55
Ahror Burxanov: Bakı və Daşkənd enerji və rəqəmsal iqtisadiyyat sahəsində yeni layihələr hazırlayır - MÜSAHİBƏXarici siyasət
10:53
ABŞ-də hava şəraiti səbəbindən minlərlə aviareys təxirə salınıbDigər ölkələr
10:53
Azərbaycanın özəl şirkətləri qeyri-neft məhsullarının ixracını 50 %-dən çox artırıbBiznes
10:51
Azərbaycan Premyer Liqasının vərəqə mənzərəsi: Ən çox cəzalanan klublar bəlli olub - ARAŞDIRMAFutbol
10:50
Sabah Bakıda atəşfəşanlıq olacaqDaxili siyasət
10:45
ASCO-nun "Qafur Məmmədov" gəmisi əsaslı təmir edilibİnfrastruktur
10:45
Foto
Kəlbəcərdə 32 il sonra ilk dəfə Yeni il tədbiri keçirilibQarabağ
10:38
Birmarket böyük lotereyanın ikinci avtomobil qalibini müəyyənləşdirdiBiznes
10:34