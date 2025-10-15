Председатель ОБСЕ: Деятельность Минского процесса будет прекращена до 1 декабря
Внешняя политика
- 15 октября, 2025
- 16:18
Деятельность Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур будет прекращена до 1 декабря 2025 года на основании обращения Азербайджана и Армении.
Как сообщает Report, об этом заявила действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.
Поздравив президента Ильхама Алиева с успехами, достигнутыми между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, Элина Валтонен отметила их важность для восстановления мира и стабильности на пространстве ОБСЕ, а также регионального сотрудничества.
