Председатель ОБСЕ: Деятельность Минского процесса будет прекращена до 1 декабря

Деятельность Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур будет прекращена до 1 декабря 2025 года на основании обращения Азербайджана и Армении.

Как сообщает Report, об этом заявила действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.

Поздравив президента Ильхама Алиева с успехами, достигнутыми между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, Элина Валтонен отметила их важность для восстановления мира и стабильности на пространстве ОБСЕ, а также регионального сотрудничества.