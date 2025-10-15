İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    ATƏT sədri: Minsk prosesinin fəaliyyəti dekabrın 1-dək ləğv ediləcək

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2025
    • 16:01
    ATƏT sədri: Minsk prosesinin fəaliyyəti dekabrın 1-dək ləğv ediləcək

    Azərbaycan və Ermənistanın müraciəti əsasında ATƏT-in Minsk prosesi və onunla əlaqəli strukturların fəaliyyəti 2025-ci il dekabrın 1-dək ləğv ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Finlandiyanın xarici işlər naziri Elina Valtonen Prezident İlham Əliyevin qəbulunda olarkən deyib.

    O, Vaşinqtonda Azərbaycanla Ermənistan arasında əldə olunmuş nailiyyətlər münasibətilə Prezident İlham Əliyevi təbrik edib, bunun ATƏT məkanında sülh və sabitliyin bərpası, həmçinin regional əməkdaşlıq baxımından önəmli olduğunu qeyd edib.

    Председатель ОБСЕ: Деятельность Минского процесса будет прекращена до 1 декабря
    Activities of OSCE Minsk Process to be terminated by December 1, 2025

