Председатель Конгресса Перу: Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном

В Перу заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном в политической, торгово-экономической, инвестиционной сферах, включая энергетику, нефтехимию и сельское хозяйство, туризм, науку и образование.

В Перу заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном в политической, торгово-экономической, инвестиционной сферах, включая энергетику, нефтехимию и сельское хозяйство, туризм, науку и образование.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Конгресса Перу Алехандро Сото Рейес на встрече с послом Азербайджана в Лиме Мамедом Талыбовым.

В ходе встреч посла с Алехандро Сото Рейесом и председателем Комиссии по международным отношениям Алехандро Агинага были обсуждены успешное развитие межпарламентского сотрудничества между двумя странами и перспективы развития отношений в торгово-экономической, туристической, культурно-гуманитарной, образовательной и других сферах.

Посол отметил, что между Азербайджаном и Перу имеются широкие возможности для расширения сотрудничества, и проинформировал о положительном влиянии глобальных энергетических и транспортных проектов, реализуемых в регионе, на геополитические процессы.

Отметив, что благодаря масштабным международным проектам, инициированным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, Азербайджан превратился в значимый транспортный и энергетический узел Евразии, М.Талыбов также напомнил о мероприятии, организованном в мае этого года в Конгрессе Перу по случаю 100-летнего юбилея великого лидера.

В ходе встречи дипломат еще раз поблагодарил правительство Перу за справедливую позицию в отношении бывшего карабахского конфликта.

Стороны также затронули вопрос возобновления деятельности посольства Перу в Азербайджане, отметив, что этот фактор придаст дополнительный импульс дальнейшему расширению связей между двумя странами.