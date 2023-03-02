Председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отбыл с визитом в Азербайджан

Председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, представитель Венгрии Чаба Кёрёши отбыл с официальным визитом в Азербайджан для участия в саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, представитель Венгрии Чаба Кёрёши отбыл с официальным визитом в Азербайджан для участия в саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Об этом американскому бюро Report сообщила пресс-секретарь главы Генассамблеи Паулина Кубяк.

По ее словам, Ч.Кёрёши, который прибудет в Азербайджан по приглашению президента Ильхама Алиева, выступит на саммите, а также встретится с главой государства.

Также запланированы переговоры венгерского дипломата с главой МИД Джейхуном Байрамовым.

Визит завершится 3 марта.