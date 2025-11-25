Постпред Португалии при ООН заявил, что очарован азербайджанскими коврами

Постоянный представитель Португалии при ООН Руй Виньяш поделился своими впечатлениями после ознакомления с азербайджанскими коврами на выставке в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

В беседе с корреспондентом американского бюро Report дипломат рассказал, что очарован экспонатами показа "Вторая жизнь азербайджанских ковров", организованного постпредством Азербайджана.

Р. Виньяш высоко оценил инициативу азербайджанской миссии.

"Инициатива весьма уникальная. Эта выставка сильно отличается от тех, которые обычно организовываются в ООН. Проект прекрасно демонстрирует дух азербайджанского народа. Я поздравил посла Азербайджана с этой инициативой. Меня просто восхитили азербайджанские ковры", - подчеркнул Виньяш.

Он добавил, что ковры, отражающие различные аспекты жизни и культуры Азербайджана, глубоко затрагивают человеческие чувства.

Напомним, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась выставка "Вторая жизнь азербайджанских ковров". Показ организован постоянным представительством Азербайджана при всемирной организации и Arts Council Azerbaijan.