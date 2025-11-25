В штаб-квартире ООН открылась выставка "Вторая жизнь азербайджанских ковров"

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось открытие выставки "Вторая жизнь азербайджанских ковров".

Как сообщает американское бюро Report, показ организован постоянным представительством Азербайджана при ООН и Arts Council Azerbaijan.

В мероприятии приняли участие послы различных стран, аккредитованные при ООН, дипломаты и высокопоставленные официальные лица всемирной организации. Мероприятие прошло под модерацией советника постпредства Вадима Гусмана.

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев отметил, что выставка, организованная в рамках "Года суверенитета и Конституции", демонстрирует миру богатое культурное наследие страны, в частности глубокие исторические корни традиции ковроткачества. Он подчеркнул, что проект, давая новую жизнь старым и непригодным коврам, способствует как сохранению культурного наследия, так и продвижению таких ценностей, как устойчивое потребление и ответственный подход.

Дипломат отметил, что тема выставки соответствует одному из основных принципов ООН – укреплению межкультурного диалога и взаимопонимания. Он также особо подчеркнул избрание Азербайджана в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на 2025-2029 годы, выразив благодарность государствам-членам за оказанное стране доверие.

Автор выставки, художница Сона Гулиева рассказала, что в более чем 20 работах традиционное ковроткачество 1980-2000-х годов сочетается с современным художественным подходом, создавая совершенно новую визуальную ценность. Проект также продвигает принципы переработки, обновления и обогащения городской культуры, внося вклад в Цели устойчивого развития ООН.

Художница выразила благодарность постоянному представительству Азербайджана при ООН и руководителю организации Arts Council Azerbaijan Дадашу Мамедову за поддержку в реализации проекта.

Большой интерес на выставке вызвал ковер с изображением трибуны в зале Генеральной Ассамблеи ООН с надписью "Азербайджан". Также гости с интересом встретили ковровые композиции с изображениями граната, музыкального инструмента тар, карты, отражающей территориальную целостность Азербайджана, и азербайджанской женщины в национальном костюме. Участники сделали памятные фотографии у экспонатов выставки. Выставка, которая продлится до 28 ноября, стремится представить международной аудитории синтез наследия ковроткачества Азербайджана и современного искусства.