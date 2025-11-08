Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Посольство Венгрии поздравило Азербайджан с Днем Победы и Днем флага

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 11:34
    Посольство Венгрии в Баку поздравило Азербайджан с Днем Победы - 8 Ноября.

    Посольство Венгрии в Баку поздравило Азербайджан с Днем Победы - 8 Ноября.

    Как сообщает Report, поздравление размещено на странице дипмиссии в Facebook.

    "Наше посольство поздравляет весь народ Азербайджана с Днем Победы, 8 ноября, и с Днем Государственного флага Азербайджана, 9 ноября!", - говорится в сообщении.

    Macarıstan səfirliyi Azərbaycanı Zəfər Günü və Bayraq Günü münasibətilə təbrik edib
    Embassy of Hungary congratulates Azerbaijan on Victory Day

