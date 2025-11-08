Посольство Венгрии поздравило Азербайджан с Днем Победы и Днем флага
Внешняя политика
- 08 ноября, 2025
- 11:34
Посольство Венгрии в Баку поздравило Азербайджан с Днем Победы - 8 Ноября.
Как сообщает Report, поздравление размещено на странице дипмиссии в Facebook.
"Наше посольство поздравляет весь народ Азербайджана с Днем Победы, 8 ноября, и с Днем Государственного флага Азербайджана, 9 ноября!", - говорится в сообщении.
