    Macarıstan səfirliyi Azərbaycanı Zəfər Günü və Bayraq Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 11:41
    Macarıstan səfirliyi Azərbaycanı Zəfər Günü və Bayraq Günü münasibətilə təbrik edib

    Macarıstanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanı 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə diplomatik nümayəndəliyin feysbuk səhifəsində paylaşım edilib.

    "Səfirliyimiz bütün Azərbaycan xalqını 8 Noyabr - Zəfər Günü və 9 Noyabr – Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edir!", - paylaşımda qeyd olunub.

    Macarıstan Azərbaycan Zəfərə gedən yol Dövlət Bayrağı Günü
    Посольство Венгрии поздравило Азербайджан с Днем Победы и Днем флага
    Embassy of Hungary congratulates Azerbaijan on Victory Day

