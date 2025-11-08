Macarıstan səfirliyi Azərbaycanı Zəfər Günü və Bayraq Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 08 noyabr, 2025
- 11:41
Macarıstanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanı 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə diplomatik nümayəndəliyin feysbuk səhifəsində paylaşım edilib.
"Səfirliyimiz bütün Azərbaycan xalqını 8 Noyabr - Zəfər Günü və 9 Noyabr – Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edir!", - paylaşımda qeyd olunub.
