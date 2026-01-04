İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    İlham Əliyev: Azərbaycan regional sülh gündəliyinin irəli aparılması üçün səylərini davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    • 04 yanvar, 2026
    • 19:14
    İlham Əliyev: Azərbaycan regional sülh gündəliyinin irəli aparılması üçün səylərini davam etdirəcək

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev regional sülh gündəliyinin irəli aparılması üçün ölkəmizin bundan sonra da səylərini davam etdirəcəyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bunu yanvarın 4-də ABŞ nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib.

    Dövlətimizin başçısı artıq Azərbaycanla Ermənistan arasında ticarət münasibətlərinin yaradıldığını deyərək, bu xüsusda Azərbaycanın neft məhsullarının Ermənistana ixrac edildiyini, həmçinin Qazaxıstan və Rusiyadan buğdanın Azərbaycan ərazisindən keçməklə Ermənistana ixracının həyata keçirildiyini vurğuladı. Prezident İlham Əliyev TRİPP dəhlizinin regional nəqliyyat bağlantıları baxımından yeni imkanlar yaradacağına ümidvarlığını bildirdi.

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev TRİPP marşrutu

    Son xəbərlər

    19:21

    Zakir Həsənov ABŞ nümayəndə heyətinin üzvləri ilə görüşüb

    Hərbi
    19:19

    Azərbaycan - ABŞ münasibətləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    19:16

    İlham Əliyev Trampın ədalətsiz 907-ci düzəlişin fəaliyyətini dayandırmasını yüksək qiymətləndirib

    Xarici siyasət
    19:14

    İlham Əliyev: Azərbaycan regional sülh gündəliyinin irəli aparılması üçün səylərini davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    19:03
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb - YENİLƏNİB-3

    İnfrastruktur
    19:01

    Prezident İlham Əliyev ABŞ nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    18:57

    Nigeriyada yaraqlılar 30-dan çox insanı öldürüblər

    Digər ölkələr
    18:48

    Fransa MERCOSUR-la razılaşma ilə narazılıq fonunda idxala nəzarəti gücləndirir

    Digər ölkələr
    18:24

    Vuçiç: Serbiya 1,5 il ərzində hərbi gücünü iki dəfə artırmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti