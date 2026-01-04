İlham Əliyev: Azərbaycan regional sülh gündəliyinin irəli aparılması üçün səylərini davam etdirəcək
Xarici siyasət
- 04 yanvar, 2026
- 19:14
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev regional sülh gündəliyinin irəli aparılması üçün ölkəmizin bundan sonra da səylərini davam etdirəcəyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bunu yanvarın 4-də ABŞ nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib.
Dövlətimizin başçısı artıq Azərbaycanla Ermənistan arasında ticarət münasibətlərinin yaradıldığını deyərək, bu xüsusda Azərbaycanın neft məhsullarının Ermənistana ixrac edildiyini, həmçinin Qazaxıstan və Rusiyadan buğdanın Azərbaycan ərazisindən keçməklə Ermənistana ixracının həyata keçirildiyini vurğuladı. Prezident İlham Əliyev TRİPP dəhlizinin regional nəqliyyat bağlantıları baxımından yeni imkanlar yaradacağına ümidvarlığını bildirdi.
Son xəbərlər
19:21
Zakir Həsənov ABŞ nümayəndə heyətinin üzvləri ilə görüşübHərbi
19:19
Azərbaycan - ABŞ münasibətləri müzakirə olunubXarici siyasət
19:16
İlham Əliyev Trampın ədalətsiz 907-ci düzəlişin fəaliyyətini dayandırmasını yüksək qiymətləndiribXarici siyasət
19:14
İlham Əliyev: Azərbaycan regional sülh gündəliyinin irəli aparılması üçün səylərini davam etdirəcəkXarici siyasət
19:03
Foto
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb - YENİLƏNİB-3İnfrastruktur
19:01
Prezident İlham Əliyev ABŞ nümayəndə heyətini qəbul edibXarici siyasət
18:57
Nigeriyada yaraqlılar 30-dan çox insanı öldürüblərDigər ölkələr
18:48
Fransa MERCOSUR-la razılaşma ilə narazılıq fonunda idxala nəzarəti gücləndirirDigər ölkələr
18:24