Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит свои усилия по продвижению региональной мирной повестки
Внешняя политика
- 04 января, 2026
- 19:48
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что наша страна и впредь продолжит усилия по продвижению региональной мирной повестки.
Как передает Report, об этом азербайджанский лидер сказал, принимая 4 января американскую делегацию.
Глава государства отметил, что между Азербайджаном и Арменией уже установлены торговые отношения, И. Алиев в этом контексте подчеркнул экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению, а также поставки пшеницы из Казахстана и России в Армению через территорию Азербайджана. Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что коридор TRIPP создаст новые возможности с точки зрения региональной транспортной связности.
