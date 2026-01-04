Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит свои усилия по продвижению региональной мирной повестки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что наша страна и впредь продолжит усилия по продвижению региональной мирной повестки.

Как передает Report, об этом азербайджанский лидер сказал, принимая 4 января американскую делегацию.

Глава государства отметил, что между Азербайджаном и Арменией уже установлены торговые отношения, И. Алиев в этом контексте подчеркнул экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению, а также поставки пшеницы из Казахстана и России в Армению через территорию Азербайджана. Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что коридор TRIPP создаст новые возможности с точки зрения региональной транспортной связности.