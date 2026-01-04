İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Zakir Həsənov ABŞ nümayəndə heyətinin üzvləri ilə görüşüb

    Hərbi
    • 04 yanvar, 2026
    • 19:21
    Zakir Həsənov ABŞ nümayəndə heyətinin üzvləri ilə görüşüb

    Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov yanvarın 4-də ölkəmizdə səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Senatının Silahlı Qüvvələr Komitəsinin üzvü Markveyn Mallin və Nümayəndələr Palatasının digər üzvləri ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, Müdafiə Nazirliyində təşkil edilən görüşdə Z.Həsənov Azərbaycan ilə ABŞ arasında əlaqələrin mövcud vəziyyətindən razılığını ifadə edib, bu əlaqələrin ölkələrimiz üçün xüsusi əhəmiyyət daşıdığını bildirib.

    M.Mallin isə öz növbəsində qarşılıqlı səfərlərin, müxtəlif formatlarda keçirilən görüşlərin əlaqələrimizin genişləndirilməsində səmərəli olduğunu vurğulayıb.

    Görüşdə Azərbaycanla ABŞ arasında hərbi, hərbi-texniki, hərbi təhsil sahələrində əməkdaşlığın cari vəziyyəti, yeni imkanları və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə geniş fikir mübadiləsi aparılıb.

    Zakir Həsənov Müdafiə Nazirliyi ABŞ nümayəndə heyəti
    Обсуждены вопросы развития связей между Азербайджаном и США в сфере обороны

