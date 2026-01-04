Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Обсуждены вопросы развития связей между Азербайджаном и США в сфере обороны

    Армия
    • 04 января, 2026
    • 19:21
    Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 4 января встретился с членом Комитета по вооруженным силам Сената Соединённых Штатов Америки Маркуэйном Маллином и другими членами Палаты представителей, находящимися с визитом в нашей стране.

    Как передает Report, на встрече, организованной в Министерстве обороны, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение текущим состоянием связей между Азербайджаном и США, а также отметил, что эти отношения имеют особое значение для наших стран.

    Господин М.Маллин, в свою очередь, подчеркнул, что взаимные визиты и встречи, проводимые в различных форматах, являются эффективными для расширения наших связей.

    Zakir Həsənov ABŞ nümayəndə heyətinin üzvləri ilə görüşüb

