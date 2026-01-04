Обсуждены вопросы развития связей между Азербайджаном и США в сфере обороны
Армия
- 04 января, 2026
- 19:21
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 4 января встретился с членом Комитета по вооруженным силам Сената Соединённых Штатов Америки Маркуэйном Маллином и другими членами Палаты представителей, находящимися с визитом в нашей стране.
Как передает Report, на встрече, организованной в Министерстве обороны, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение текущим состоянием связей между Азербайджаном и США, а также отметил, что эти отношения имеют особое значение для наших стран.
Господин М.Маллин, в свою очередь, подчеркнул, что взаимные визиты и встречи, проводимые в различных форматах, являются эффективными для расширения наших связей.
Последние новости
19:21
Обсуждены вопросы развития связей между Азербайджаном и США в сфере обороныАрмия
19:13
В Вене полиция обнаружила гранату рядом с синагогойДругие страны
19:04
Президент Ильхам Алиев принял делегацию СШАВнешняя политика
18:52
В поселке на севере Нигерии боевики убили более 30 человекДругие страны
18:44
Фото
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта - ОБНОВЛЕНО-2Инфраструктура
18:39
Нетаньяху: Необходимо вывезти из Ирана обогащенный уранДругие страны
18:24
Франция усиливает контроль над импортом на фоне недовольства соглашением с МЕРКОСУРДругие страны
18:06
HRANA: В Иране в ходе протестов погибли 16 человек, арестованы 582В регионе
17:57